«Отказ от поставок оружия на Украину и диалог с Россией»: как результаты выборов в Словакии могут повлиять на её курс

В Словакии начались досрочные парламентские выборы. К участию в избирательном процессе допущены 24 партии и одна коалиция. Согласно последним соцопросам, лидеры гонки — оппозиционная партия «Направление — социальная демократия» (Smer) экс-премьера Словакии Роберта Фицо и либеральная проевропейская партия Михаила Шимечка «Прогрессивная Словакия» (PS). Как заявил Фицо, если его партия победит и сможет сформировать правительство, Братислава остановит поставки вооружений Киеву. По мнению экспертов, шансы Фицо и его политической силы на победу достаточно высоки, однако Smer наверняка столкнётся с противодействием Запада и другими трудностями, обусловленными обязательствами Словакии перед ЕС и НАТО.

В Словакии стартовали досрочные выборы в Национальный совет республики. В парламент будут избраны 150 депутатов. К участию в избирательном процессе допущено 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция.

Лидерами гонки являются оппозиционная партия «Направление — социальная демократия» (Smer) экс-премьера Словакии Роберта Фицо, выступающего за прекращение помощи Украине, а также либеральная проевропейская партия Михаила Шимечка «Прогрессивная Словакия» (PS).

Согласно опросу избирателей, заказанному газетой Pravda у социологического агентства Ipsos и опубликованному 26 сентября, лидирующие позиции занимает возглавляемая Фицо партия Smer, которая набирает чуть более 20% голосов. Второй результат демонстрирует проевропейская партия «Прогрессивная Словакия» с 17,2% голосов. На третьем месте — возглавляемая экс-премьером Петером Пеллегрини левоцентристская партия «Голос — социальная демократия» (Hlas): за её кандидатов планируют проголосовать 13,1% избирателей. Остальные партии, по данным Ipsos, набирают до 8,6% голосов.

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Чтобы пройти в парламент, участвующим в выборах политическим партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей, а партийным коалициям — не меньше 7%.

О проведении в Словакии досрочных выборов в парламент ещё в середине января договорились лидеры либеральных партий, которые обладают большинством в Национальном совете. Ранее они составляли правительственную коалицию, однако осенью 2022 года прекратили сотрудничество из-за значительных разногласий. В декабре того же года парламент вынес вотум недоверия правительству. В связи с этим президент страны Зузана Чапутова поручила действовавшему на тот момент составу правительств продолжить временно исполнять свои обязанности до избрания нового руководства.

Как отмечают журналисты французской газеты Libération, разочаровавшиеся в прозападном правительстве жители Словакии готовы отдать победу на ближайших выборах бывшему премьер-министру Роберту Фицо, который, помимо поставок вооружений на Украину, последовательно критикует ЕС, НАТО и США. А его победа, по мнению издания, может значительно изменить расклад политических сил в Европе.

В свою очередь, глава МИД Словении Таня Файон 28 сентября в интервью Австрийскому агентству печати заявила, что победа на парламентских выборах в Словакии оппозиционной партии Smer под руководством Роберта Фицо, известного своей «пророссийской позицией», может повлиять на подход ЕС в целом к конфликту на Украине.

«Взаимно нужны друг другу»

Напомним, 12 сентября во время пресс-конференции глава партии Smer Роберт Фицо заявил, что Словакия после окончания украинского конфликта должна будет «вывести на стандартный уровень отношения с РФ», поскольку Россия не может быть «отрезана от мира каким-то металлическим забором». По его словам, Евросоюз и РФ «взаимно нужны друг другу».

Позднее в интервью агентству Associated Press Фицо анонсировал отказ Братиславы от оказания военной помощи Киеву, если его партия одержит победу на выборах.

«Если моя партия будет частью правительства, то мы больше не будем отправлять на Украину ни оружие, ни боеприпасы», — приводит ТАСС слова главы Smer.

После этого в беседе с журналистами газеты Pravda 26 сентября политик заявил, что масштабы военной помощи Киеву стали причиной «плачевного состояния» словацкой армии. По его словам, у республики больше нет боевых самолётов, систем ПВО и «не хватает боеприпасов».

Учитывая, что Братислава передавала Киеву артиллерийские снаряды советского калибра и поставляла свои истребители ВСУ, заявление Фицо — плохой знак для украинских военных, считают западные СМИ. В частности, издание Politico отмечает, что, прекратив военную поддержку, Словакия присоединится к Венгрии, являющейся единственной страной Евросоюза, которая отказалась предоставлять оборонную помощь киевскому режиму.

Экс-премьер Словакии Роберт Фицо

AP

© Petr David Josek

«Эта центральноевропейская страна (Словакия. — RT) была в числе крупнейших европейских сторонников Украины, но выборы 30 сентября могут в одночасье превратить её в скептика… Победа Фицо может дать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану — одному из главных европейских скептиков в отношении Киева — союзника на уровне ЕС», — отмечают авторы Politico.

«Повышенный интерес к стране»

Вместе с тем Запад пытается повлиять на избирательный процесс в Словакии в нужном ему ключе. Сначала об этом заявил сам лидер оппозиционной партии: 25 сентября в своём Facebook* Фицо обвинил во вмешательстве в предвыборную кампанию президента Чехии Петера Павела. По мнению президента Чехии, «некоторые взгляды Фицо соответствуют скорее российской пропаганде», а возвращение экс-премьера к власти могло бы оказать негативное влияние на отношения Братиславы и Праги.

Позднее, 28 сентября, о вмешательстве США во внутренние дела Словакии во время предвыборной гонки сообщила Служба внешней разведки России.

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По имеющейся у разведывательной службы информации, Госдеп США уже отправил ряду своих союзников в Европе указание провести целенаправленную работу с местными политическими и деловыми кругами, чтобы обеспечить «требуемые американцами результаты голосования». По данным СВР, «ради решения этой задачи могут быть использованы любые средства: давление, шантаж, запугивание, подкуп».

США рассчитывают, что победу одержат «их ставленники» — либеральная партия «Прогрессивная Словакия», главе которой в случае успеха уже предписано сформировать полностью лояльный Вашингтону кабинет министров, «ориентированный на продвижение так называемых евро-атлантических ценностей», отмечают в СВР.

«С учётом этих реалий предстоящие выборы в Словакии вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное от внешнего воздействия волеизъявление народа», — подчёркивается в сообщении Службы внешней разведки.

«Защита национальных интересов»

Как заявил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, Запад прилагает максимум усилий с целью не допустить победы на выборах Фицо и его оппозиционной партии, которые выступают против поставок оружия на Украину и за нормализацию отношений с Россией.

«Если говорить про американский фактор, то, как и почти в любой другой восточноевропейской стране, воздействие США на внутриполитическую ситуацию там крайне велико. Американцы действуют в первую очередь по линии НКО, которые стараются обеспечивать популярность заведомо лояльных Вашингтону политических элит. Со стороны Соединённых Штатов будет наблюдаться лишь усиление такой активности во время выборов. Они постараются сделать всё, чтобы партия «Прогрессивная Словакия», которая призывает придерживаться пронатовского курса, одержала победу», — считает Семибратов.

Национальный совет Словакии

AP

© Petr David Josek

Схожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. В разговоре с RT он выразил уверенность, что США постараются оказать значительное влияние на исход парламентских выборов в Словакии.

«Это будет осуществляться не только с помощью НКО, но и за счёт агентов влияния и проамериканского лобби в рядах местных политиков. Возможен и вброс какого-либо компромата против Фицо или его однопартийцев», — не исключил Камкин.

Однако аналитики сходятся во мнении, что, несмотря на усилия по противодействию Фицо и его партии со стороны США, эта политическая сила сможет одержать победу на выборах.

«Самая популярная партия Словакии Smer действительно способна получить порядка 20% голосов. Но сформировать коалицию Фицо будет довольно сложно», — отметил Камкин.

Эксперт объяснил это тем, что политические силы, имеющие шансы попасть в парламент, придерживаются разных позиций по ключевым вопросам.

«Проевропейские партии предлагают более тесную интеграцию с Евросоюзом, продвигают социально-либеральную повестку и особые права для меньшинств. Они же выступают за поддержку Украины, за более тесное сотрудничество с НАТО. В свою очередь, оппозиционную партию Smer и некоторые национально-патриотические партии, которые выступают за отказ от поставок оружия на Украину и диалог с Россией, можно назвать сторонниками независимости и национальных интересов», — констатировал аналитик.

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Если Фицо удастся возглавить правящую коалицию, он попытается реализовать свои предвыборные обещания, полагает эксперт.

«При таком раскладе глава партии Smer и его сторонники будут пытаться сделать всё возможное для остановки военной помощи Киеву. При этом речь, скорее всего, будет идти не только о поставках оружия, но и о ремонте, а также о модернизации техники ВСУ. Кроме того, возможно потепление в отношениях Братиславы и Москвы в контексте усталости словаков от событий на Украине и понимания того, что виновник в украинском конфликте не Россия, а Запад во главе с США», — сказал Камкин.

В свою очередь, как отметил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, уже сейчас, судя по последним соцопросам, можно сделать вывод, что значительная группа жителей Словакии поддерживают идеи Фицо о нормализации отношений с Россией и прекращении военной поддержки киевского режима.

«Если партия Фицо получит 20% — это 30 мест из 150 в парламенте, что станет достаточно представительной группой, которая будет пытаться продвигать свои инициативы на государственном уровне. Однако Smer нужно будет кооперироваться с другими партиями, нацеленными на защиту словацких национальных интересов. Хватит ли у этих сил набранных голосов для формирования правительственной коалиции, покажут результаты выборов. Но, как ни крути, в случае победы Фицо придётся преодолевать много трудностей для реализации своих идей, поскольку у Словакии — члена ЕС и НАТО — существуют свои обязательства перед этими структурами», — заключил эксперт.

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