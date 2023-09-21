«Чрезмерная бюрократизация»: эксперты — о докладе по возможному реформированию ЕС

МИД Германии разместил на своём сайте экспертный доклад, в котором изложены предложения по реформированию ЕС. Документ был подготовлен при поддержке Берлина и Парижа. В нём предусмотрены достаточно серьёзные изменения в системе управления ЕС. В частности, в докладе предлагается сократить число еврокомиссаров, членов Европарламента и отменить право вето членов Европейского Совета. Также авторы рекомендуют разделить членов Евросоюза и дружественные ему страны на четыре категории с разными правами. По мнению опрошенных RT политологов, экспертный доклад свидетельствует о кризисе в системе управления ЕС, который может ещё больше усугубиться после возможного расширения организации за счёт балканских стран.

При поддержке Франции и ФРГ был подготовлен экспертный доклад «Плавание в открытом море: реформирование и расширение ЕС в перспективе XXI века». Документ на английском языке размещён на сайте МИД ФРГ. Авторами доклада выступили аналитики из стран, претендующих на членство в ЕС.

Документ предусматривает достаточно серьёзные изменения в системе управления ЕС. В частности, эксперты предлагают сократить число еврокомиссаров, членов Европейского парламента и отменить право вето членов Европейского Совета, главного политического органа ЕС (является собранием лидеров европейских стран. — RT). Авторы доклада считают, что обычное мажоритарное голосование будет более эффективным, чем консенсус. Такую меру они обосновывают нарастающими разногласиями, которые есть внутри членов Евросоюза.

«Усиливающиеся разногласия и поляризация между правительствами стран ЕС всё в большей мере затрудняют оперативное и ориентированное на будущее принятие решений. Предоставление права вето ещё десяти новым государствам-членам со временем может парализовать ЕС», — говорится в документе.

Также составители доклада отмечают, что «некоторые члены ЕС ставят под сомнение верховенство права, примат законодательства ЕС над национальным, а также общие ценности, изложенные в договоре о Евросоюзе».

Наряду с сокращением управленческого аппарата и изменением принципов принятия решений в Европейском Совете эксперты порекомендовали разделить членов ЕС и дружественные Евросоюзу государства на четыре категории.

В первую группу должны войти страны-участницы еврозоны и Шенгенской зоны. Во вторую — нынешние и будущие члены ЕС, связанные «одними и теми же политическими целями». В третью категорию, по мнению экспертов, могут войти страны, ориентированные на создание общего рынка с ЕС. В четвёртую — государства, которые не проводят политику евроинтеграции, но заинтересованы в «геополитическом сближении» с ЕС.

«Второй внешний уровень (имеется в виду четвёртая категория стран. — RT) не будет включать в себя какую-либо форму интеграции... Вместо этого основное внимание будет уделяться геополитическому сближению и политическому сотрудничеству в областях политики, имеющих взаимное значение и актуальность, таких как безопасность, энергетика, экология и политика в области окружающей среды и климата», — пояснили авторы доклада.

По данным американского издания Politico, экспертный доклад, опубликованный на сайте МИД ФРГ, может стать основой для обсуждения дальнейшего расширения ЕС. В частности, этот вопрос будет подниматься на саммите Евросоюза, который запланирован на 5 октября в испанской Гранаде.

Представленная в экспертном докладе схема деления стран на категории

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RT обсудил с экспертами возможные политические цели опубликованного МИД ФРГ доклада, а также перспективы реализации изложенных в нём реформ.

— Какие цели, на ваш взгляд, преследует этот доклад и насколько реализуемы его положения?

Руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Данилов:

— Формально документ составлен экспертами из стран, которые претендуют на присоединение к ЕС в обозримой перспективе. Однако содержание документа отражает скорее интересы Германии и Франции, при поддержке которых он был создан и издан.

На моей памяти это не первое подобное аналитическое издание, заказанное Парижем и Берлином. Центральная тема — система управления, нормативное регулирование ЕС в контексте расширения и изменившейся международной обстановки.

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Сейчас ЕС больше всего занят балканским направлением. Это первый круг расширения, который включает Боснию и Герцеговину, Сербию, Черногорию, Северную Македонию, Албанию и признанное Западом Косово. Евросоюз торопится с этим вопросом, чтобы втянуть Сербию в антироссийский лагерь.

Второй круг расширения — это Грузия, Украина и Молдавия, но тут перспективы намного более туманные.

Я думаю, что в Париже и Берлине понимают, что любое расширение принесёт ЕС новые политические и экономические проблемы. Их может оказаться такое количество, что они легко перевесят тактические антироссийские выгоды. Поэтому две главные страны Евросоюза хотят найти наиболее «оптимальную» форму управления организацией после расширения.

Главным образом речь идёт об упрощении процесса принятия решений и о сохранении ведущей роли «старых» членов Евросоюза.

Франция и ФРГ явно исходят из опыта последствий расширения 2000-х годов, когда вопреки их ожиданиям бывшие страны соцлагеря и прибалтийские республики, оказались не слишком договороспособными. Более того, результатом масштабного расширения на восток стала утрата даже подобия монолитности и единства ЕС.

Поэтому в опубликованном документе предлагается отказаться от консенсуса и права вето, а также учредить категории, куда войдут страны, не являющиеся членами и не имеющие внятной перспективы евроинтеграции.

Заседание глав МИД стран-членов ЕС

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Таким образом Париж и Берлин стремятся закрепить первостепенную роль Западной Европы в ЕС и лишить восточноевропейские страны, в том числе новых членов, возможности сопротивляться их решениям. Другие страны, находящиеся на «внешнем контуре», получат некий статус. По всей вероятности, он позволит ЕС сотрудничать с нечленами на выгодных для него условиях.

Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— Доклад, размещённый на сайте МИД ФРГ, это своего рода пробный шар. Берлин и Париж заказали его для того, чтобы оценить последующую реакцию как членов, так и стран, стоящих в очереди на вступление в ЕС. Документ вроде бы не является официальной позицией этих стран, но де-факто отражает их интересы.

Дискуссии о том, как реформировать процедуру голосования в Евросоюзе, продолжаются давно. Чем шире становится ЕС, тем сложнее согласовывать решения, находить общий язык и компромисс. Евросоюз испытывает с этим огромные трудности, но несмотря на это в «турборежиме» намерен расширяться за счёт Западных Балкан.

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В докладе предлагается отменить право вето. Эта мера направлена против нынешних и потенциальных «фрондёров» — стран, которые не одобряют многих решений Старой Европы. Последние годы — это Венгрия, отчасти Польша и Словакия. Они отказываются выполнять меры, противоречащие их национальным интересам.

Кстати, Венгрия и Польша продолжают пользоваться собственными валютами наряду с евро. Если реформа будет осуществлена, то Будапешт и Варшава могут оказаться во второй категории, станут «вторым сортом» для Франции и Германии. Парижу и Берлину такой расклад будет однозначно выгоден.

Также Западная Европа заинтересована в мажоритарном принципе голосования. Он позволит игнорировать мнение «фрондёров» и значительно облегчит продвижение либеральной повестки. Все недовольные члены ЕС, по сути, лишатся инструментов защиты, способов отстаивания своей точки зрения. Остальные меры, как я полагаю, направлены на уменьшение бюрократии, которая превратилась в большую проблему для Евросоюза. У меня есть сомнения, что реформа, которая предлагается в докладе, будет принята. Однако Франция, ФРГ и другие западные страны наверняка будут её продвигать.

— В какой ситуации сейчас находится ЕС и могут ли реформы, изложенные в экспертном докладе, решить ключевые проблемы Евросоюза?

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:

— В крайне непростых геополитических условиях Франция и Германия хотят сохранить ЕС и с этой целью продолжат вбрасывать в публичное пространство различные проекты реформ. Этот само собой показатель глубокого кризиса Евросоюза.

Французский президент Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц

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Ключевая задача Берлина и Парижа, как лидеров Евросоюза, состоит в надёжном обеспечении процессов управления. Для этого им необходимо исключить влияние неугодных как среди нынешних членов, так и будущих.

Конечно, много вопросов вызывает, по видимости, неизбежное расширение ЕС, которое должно ещё больше расшатать Евросоюз. Скорее всего, Франция и Германия поддерживают расширение, стремясь придать организации хоть какую-то динамику и закрепить особенный статус в процессе принятия решений.

Нынешнее состояние Евросоюза можно назвать тупиковым, но расширение и предложенная в докладе реформа тоже не способны вывести ЕС из кризиса. Выходом могло бы стать экономическое укрепление, сотрудничество с Россией для противовеса стремительно растущей зависимости от США. Примерно так ЕС действовал раньше, однако сейчас его политика совершенно другая.

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Руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН, кандидат экономических наук Дмитрий Данилов:

— Европейский союз не способен выработать адекватную стратегию своего развития. Причиной является не только отсутствие единства и давление США. ЕС не может развиваться без чёткого понимания настоящего и будущего отношений с соседями, прежде всего, с Россией.

Эксперты могут строить какие угодно планы, но ЕС совершенно не готов принимать новых членов в свой состав. Стремясь с помощью расширения навредить России, Евросоюз сделает хуже только себе. Он станет ещё более разобщённым и никакие реформы не помогут преодолеть глубокий внутренний кризис этой организации.

Старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин:

— С момента расширения 2000-х годов ЕС утратил статус клуба развитых экономик и стал уделять больше внимания политическим вопросам, причём эту работу нельзя назвать успешной.

ЕС так и не смог решить главную задачу — выравнивание уровня развития западных и восточных членов. Как и прежде, членов ЕС можно условно разделить на два лагеря: страны-доноры и отстающие экономики. И с этим, видимо, уже ничего не поделать.

Здание Еврокомиссии

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Процессы, которые мы наблюдаем последние два десятка лет, привели к тому, что единство Европы стало хромать на обе ноги. К этому ещё добавилась чрезмерная бюрократизация.

На нынешнем этапе ЕС расплачивается за то, что вопрос расширения стал для него сугубо политическим. Реформа, которая изложена в экспертном докладе, позволит несколько улучшить ситуацию с управляемостью ЕС, но системных проблем этой организации не решит.