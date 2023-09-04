«Проблем всё больше»: популярность правящей коалиции Германии упала до двухлетнего минимума

Рейтинг популярности правящей коалиции в ФРГ упал до минимума 38% с момента выборов 2021 года в бундестаг. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса. По мнению экспертов, низкая поддержка коалиции связана в первую очередь с ситуацией в экономике, ослабления которой опасаются более половины немцев. Не способствует росту популярности германских властей и их политика по поддержке киевского режима в ущерб национальным интересам, считают аналитики.

Рейтинг популярности правящей в Германии коалиции упал до минимальных значений с момента выборов в бундестаг 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

«Эти цифры, вероятно, совсем не понравятся канцлеру Олафу Шольцу (65, СДПГ) и его «светофорному» правительству, — пишет издание. — К концу летних парламентских каникул рейтинг популярности «светофора» в опросах упал до самого низкого уровня со времён федеральных выборов. На этой неделе коалиция достигла лишь жалких 38%. Удар ниже пояса для нашего правительства».

Если бы парламентские выборы состоялись в ФРГ в это воскресенье, правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) поддержали бы лишь 18% избирателей, а входящие в коалиционное правительство «зелёные» получили бы только 13%, сообщает Bild am Sonntag. При этом Свободная демократическая партия набрала бы 7%.

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В то же время возглавляет рейтинг политических партий оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов — 27%, а второе место занимает партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) — её поддержали бы 21% опрошенных. Причём за АдГ собираются голосовать даже некоторые иммигранты в Германии, несмотря на то что партия считается ультраправой, выступающей за ограничение миграции в ФРГ, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). По данным издания, здесь присутствует расчёт на то, что «Альтернатива для Германии» сможет «навести здесь порядок», в отличие от «традиционных партий», к которым больше нет доверия. Так, как сообщает FAZ, мужчина, называющий себя арабом и приехавший в Германию несколько десятилетий назад, планирует голосовать за АдГ, поскольку его беспокоят иммиграция и преступность, которые, как он считает, находятся на слишком высоком уровне.

«Исследование, в ходе которого изучалось электоральное поведение мигрантов на федеральных выборах 2017 года, показало, что представители мусульманской общины почти не голосовали за АдГ», — констатирует FAZ.

Издание отмечает, что тенденция, когда люди из мусульманских семей в Германии высказывают всё больше намерений голосовать за АдГ, «воспринимается центристскими партиями как угроза».

«Политика правительства ослабляет Германию»

По мнению экспертов, низкие рейтинги правящей коалиции ФРГ связаны в первую очередь с экономической ситуацией в стране: по результатам недавних социсследований, более половины немцев опасаются краха экономики.

«Согласно новому опросу, вера немцев в силу страны в последнее время резко упала: исследование, проведённое Институтом демоскопии Алленсбаха, показало, что 50% немцев считают, что через 10—15 лет Германия перестанет быть одной из ведущих экономик мира, хотя в 2022 году этот показатель составлял лишь 30%», — сообщает газета Der Spiegel 1 сентября.

При этом, как отмечается, 76% опрошенных, занимающих руководящие должности, также считают обоснованными опасения, что значительные затраты на электроэнергию приведут к деиндустриализации. Столько же респондентов сомневаются в том, что «светофор» способен «двигать страну вперёд».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

© AP Photo / Markus Schreiber

«В сравнении с этим 55% считают, что политика правительства ещё больше ослабляет Германию как центр деловой активности, и только 10% верят в её укрепление», — сообщает издание.

На этой же неделе и семь федеральных земель ФРГ, в которых находится много предприятий энергоёмкой химической промышленности, потребовали от немецких властей «конкурентоспособных цен на электроэнергию» для своих производств, а также предостерегли от их переноса в другие страны. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на обращение властей этих земель, в том числе Баварии, Гессена, Нижней Саксонии и Северного Рейна — Вестфалии.

«Терпение немцев не бесконечно»

Одной из основных причин недовольства части населения Германии ситуацией в стране эксперты называют политику правящей коалиции ФРГ, которая характеризуется непоследовательным курсом и неспособностью обеспечить благосостояние своих же граждан.

«В Германии из-за недальновидных действий правительства растут расходы населения и снижается деловая активность, уровень жизни в целом. На экономическую ситуацию, в первую очередь в энергосфере, значительно повлияли антироссийские санкции, которые лишили производства ФРГ доступных энергоресурсов, и теперь они вынуждены перетекать в другие страны, в частности в США, где топливо сейчас дешевле, чем в Германии. Примечательно, что именно Вашингтон так или иначе подталкивал Берлин к введению рестрикций против России», — напомнил в интервью RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Всё это вылилось в недовольство действующей правящей коалицией и отразилось на её популярности, констатировал Оленченко.

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«Даже по внешним оценкам, например, того же МВФ, Германия может стать единственным государством из стран G7, экономика которого сократится в 2023 году. Только учитывая это, беспокойство немецкого населения выглядит вполне обоснованным: когда жители ФРГ говорят о крахе экономики, они подразумевают в первую очередь ухудшение своего экономического положения, сокращение потребления, рост цен на услуги ЖКХ, повышение налогов и снижение деловой активности», — говорит Оленченко.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич полагает, что рейтинги правящей коалиции Германии, учитывая её неудачную политику, даже несколько завышены.

«Нельзя исключать, что социологи постарались и подтянули рейтинги правящим партиям ФРГ, разумеется, за счёт АдГ. На деле же ситуация для правительственной коалиции значительно хуже, но, по всей видимости, это надо было как-то подретушировать. Однако терпение немцев не бесконечно, разумеется. Проблемы только будут нарастать», — предположил аналитик в беседе с RT.

Парламентские выборы в Германии в 2021 году

AP

По мнению Оленченко, ещё один значимый фактор, который давит на рейтинги правящей коалиции, — это несогласие многих немцев с политикой Берлина относительно финансовой и военной помощи Киеву, когда у правительства нет ресурсов на энергетические реформы в стране на фоне кризиса. 26 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц признал в беседе с журналистами, что Германии сейчас не хватает средств даже «для долговременного субсидирования цен на электричество» для промышленности.

«Любой здравомыслящий немец рано или поздно задастся вопросом, почему финансирование, которое могло бы пойти на развитие экономики ФРГ, расходуется на поддержку Украины», — отметил Оленченко.

Схожего мнения придерживается и Межевич. По его словам, многие немцы готовы помогать киевскому режиму до тех пор, пока это не сильно влияет на их финансовое благополучие.

«Помощь Киеву ослабляет Берлин. А в правящей коалиции, видимо, многим казалось, что у немецкой экономики бесконечный запас прочности, но, как выяснилось, это далеко не так. Общество видит, что денег у правительства становится всё меньше, а проблем — всё больше», — пояснил эксперт.

С точки зрения Оленченко, результаты соцопроса, согласно которым популярность оппозиционных партий ХДС и АдГ выше, чем у сил правящей коалиции, говорит о провале политики социал-демократов, «зелёных» и свободных демократов.

«Потому что их предвыборные лозунги 2021 года не были реализованы на практике, что вполне ожидаемо разочаровало электорат», — заключил аналитик.