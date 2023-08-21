Искусство не разглядеть медведя: специалисты ВЭБ.РФ — об искажённом мировосприятии западных чиновников

Последние полтора года показали, что убрать Россию с мировых рынков в принципе невозможно, какие бы заявления с разных политических трибун по этому поводу ни делались. Только в искривлённом зеркале можно принять медведя за карлика и не заметить значения России в мировой экономике. Но разумно будет предположить, что настоящая причина — злоба на самих себя из-за непрофессионального поведения и собственных стратегических ошибок, которые так дорого обходятся европейской экономике и очень плохо влияют на популярность евробюрократов и политиков среди граждан европейских стран.

Назвать белое чёрным — приём не новый. Попытки применить его в отношении России предпринимаются нередко. Яркий пример — нелегитимные санкции. Но даже на этом фоне выделяется недавнее заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, поставившего под сомнение роль России в мировой экономике.

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Показательно, что факты свидетельствуют ровно об обратном. Вопреки незаконным ограничениям, экономика России показывает первоклассные результаты. По валовому внутреннему продукту с учётом паритета покупательной способности наша экономика, по данным Всемирного банка, переместилась на пятое место (ранее его занимала Германия). Мы успешно наращиваем производство товаров и услуг. По итогам прошлого года наша страна произвела товаров и услуг на $2,3 трлн, а это восьмое место в рейтинге того же Всемирного банка. Вопреки самым смелым прогнозам, российский ВВП растёт уже четвёртый месяц подряд. По данным Института ВЭБ.РФ, по сравнению с тем же периодом прошлого года ВВП вырос на 5,7%, а в предыдущем месяце — на 5,6%. В целом за первое полугодие рост ВВП по отношению к январю — июню 2022 года составил 1,6%.

Известны ли эти факты г-ну Боррелю? Читает ли глава европейской дипломатии финансовую прессу? Например, The Wall Street Journal прямо констатирует, что страны Запада потерпели крах в своём желании поставить экономику нашей страны на колени. Россия эффективно решает вопросы импорта, экспорта, переориентации торговых и логистических цепочек. Наша страна занимает первое место в мире по объёму экспорта зерна. Причём для беднейших стран Россия организует и бесплатные поставки. Кроме того, мы стабильно входим в топ-3 государств по поставкам нефти и газа. И как показал опыт незаконных ограничений, удалить Россию из мировых цепочек поставок ключевых товаров с учётом её роли и значения просто нереально.

В мире более миллиарда человек не имеют доступа к современным видам энергии. Россия, как один из ведущих экспортёров углеводородов, вносит и будет вносить большой вклад в то, чтобы энергия стала доступной для сотен миллионов, а не только для клуба избранных. Нас часто критикуют за то, что российская экономика имеет ярко выраженный сырьевой характер, однако всем понятно, что и этот тезис базируется в основном на зависти и непонимании. Во-первых, наша страна действительно богата ресурсами, и мы ответственно пользуемся этим преимуществом, поставляя ресурсы на мировой рынок. А во-вторых, не надо забывать о том, что современная мировая экономика основана на международной кооперации и разделении труда и ни одна страна не способна целиком обеспечить себя всем необходимым.

Последние полтора года показали, что убрать Россию с мировых рынков в принципе невозможно, какие бы заявления с разных политических трибун по этому поводу ни делались.

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Среди поставляемых нами на мировые рынки ресурсов — не только необработанное сырьё. Это и продукция со сложными, порой уникальными технологиями. Ярким примером являются наши достижения в атомной области, где Россия, несмотря на систематическое противодействие, остаётся главным экспортёром ядерного топлива для мирного атома и строителем АЭС по всему миру.

Российские учёные, инженеры и программисты занимают лидирующие позиции в сфере искусственного интеллекта и аэрокосмических технологий. Созданные нашими учёными вакцины от коронавируса спасли жизни миллионов людей не только в России, но и в других странах.

Уровень проникновения финтехуслуг в России составляет 82% — это третий показатель в мире. А по использованию бесконтактных платежей и в сфере кибербезопасности наша страна — в абсолютных лидерах.

В целом по уровню цифровизации и проникновения интернета мы демонстрируем впечатляющие результаты. Так, в рейтинге Всемирного банка GovTech Maturity Index 2022 Россия заняла 10-е место из 198. Перечислять наши достижения можно долго. Среди них будут и передовые технологии в сельском хозяйстве (с роботизированными и вертикальными фермами), и хорошие заделы в критически важных высокотехнологичных отраслях (композитные материалы, сверхпроводимые кабели).