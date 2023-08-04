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Решетников: Россия осталась в топ-5 рейтинга ВБ из-за диверсифицированной экономики

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Пережить санкции и остаться в составе пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности в рейтинге Всемирного банка (ВБ) могла только сильнейшая российская экономика, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Решетников: Россия осталась в топ-5 рейтинга ВБ из-за диверсифицированной экономики
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом пишет ТАСС.

«Надо сказать, что пережить вот такое воздействие санкций и ещё подняться в рейтинге могла только действительно крепкая диверсифицированная экономика, построенная на действительно рыночных принципах...» — отметил Решетников.

Министр подчеркнул, что попытки отрезать Россию от мира обречены на провал.

По словам Решетникова, значимую роль в успешном положении экономики России сыграли внимание президента страны Владимира Путина к этому вопросу и нахождение баланса разных и сложных мер социальной поддержки.

Ранее в Минэкономразвития России заявили, что инфляция в стране в годовом выражении составила почти 4,2% на 24 июля.

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