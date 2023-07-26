Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 24 июля составила почти 4,2%
Минэкономразвития России опубликовал обзор «О текущей ценовой ситуации», в котором говорится, что в годовом выражении инфляция в стране составила почти 4,2% на 24 июля.
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«Год к году инфляция составила 4,19%», — говорится в документе.
Ранее Центральный банк России сообщил о росте инфляционного давления, которое начинает проявляться по всё более широкому кругу товаров и услуг.
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