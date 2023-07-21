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ЦБ: рост инфляционного давления проявляется по всё более широкому кругу товаров и услуг

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Центральный банк России сообщил о росте инфляционного давления, которое начинает проявляться по всё более широкому кругу товаров и услуг.
ЦБ: рост инфляционного давления проявляется по всё более широкому кругу товаров и услуг
  • Gettyimages.ru
  • © Kwangmoozaa

В пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по ставке отмечается, что это является следствием устойчивого роста внутреннего спроса, который превышает возможности расширения производства во многих отраслях.

«Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля», — указывается на сайте.

Ранее Центробанк России улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 1,5—2,5%.

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