ЦБ: рост инфляционного давления проявляется по всё более широкому кругу товаров и услуг

Центральный банк России сообщил о росте инфляционного давления, которое начинает проявляться по всё более широкому кругу товаров и услуг.

В пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по ставке отмечается, что это является следствием устойчивого роста внутреннего спроса, который превышает возможности расширения производства во многих отраслях.

«Также ускоряется перенос в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля», — указывается на сайте.

Ранее Центробанк России улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 1,5—2,5%.