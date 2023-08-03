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Захарова ответила Боррелю на обвинения России в попытке «подсадить страны на своё зерно»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения шефа европейской дипломатии Жозепа Борреля в адрес Москвы в попытке «подсадить развивающиеся страны на своё зерно».

«Я что-то не пойму, а голод уже победили? С продовольственной безопасностью проблем нет? Это какой-то фарс: год назад западники кричали о необходимости срочно накормить голодающих, а когда никого не накормили, кроме самих себя, начали кричать, что российское зерно на рынке лишнее», — заявила она.

Ранее Боррель сообщил, что Россия якобы делает развивающиеся страны «зависимыми», предлагая дешёвое зерно.

Таким образом, по словам Борреля, российские власти поступают, чтобы «создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность».

Президент России Владимир Путин заявил в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что при полном отсутствии прогресса в реализации российской части зерновой сделки она потеряла смысл.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.

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