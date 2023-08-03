Боррель заявил, что Россия делает страны «зависимыми» от зерна

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия делает развивающиеся страны «зависимыми», предлагая дешёвое зерно. Таким образом, по словам Борреля, российские власти поступают, чтобы «создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы евродипломатии.

Уточняется, что политик направил письмо развивающимся странам и странам «Большой двадцатки», где отметил, что Россия создаёт проблемы с поставками и ростом цен на зерно.

«В то время как весь мир борется с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к наиболее уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по заниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала», — подчеркнул он.

Боррель также утверждает, что санкции ЕС в отношении России не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран.

«Никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что при полном отсутствии прогресса в реализации российской части зерновой сделки она потеряла смысл.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.