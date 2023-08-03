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Боррель заявил, что Россия делает страны «зависимыми» от зерна

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия делает развивающиеся страны «зависимыми», предлагая дешёвое зерно. Таким образом, по словам Борреля, российские власти поступают, чтобы «создать новые зависимости, усугубляя экономическую уязвимость и глобальную продовольственную нестабильность».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо главы евродипломатии. 

Уточняется, что политик направил письмо развивающимся странам и странам «Большой двадцатки», где отметил, что Россия создаёт проблемы с поставками и ростом цен на зерно. 

«В то время как весь мир борется с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к наиболее уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по заниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала», — подчеркнул он. 

Боррель также утверждает, что санкции ЕС в отношении России не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. 

«Никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет», — заключил он. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что при полном отсутствии прогресса в реализации российской части зерновой сделки она потеряла смысл.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.

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