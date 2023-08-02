Путин заявил, что зерновая сделка бессмысленна без реализации российской части

При полном отсутствии прогресса в реализации российской части зерновой сделки она потеряла смысл, заявил президент России Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В рамках диалога Путин изложил позицию Москвы в связи с прекращением действия соглашений.

«В условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части зерновой сделки её очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к стамбульским договорённостям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — говорится в сообщении Кремля.

Путин также заявил, что идёт проработка надёжных поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе.

Он отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.

В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.