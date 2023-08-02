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Путин сообщил Эрдогану о проработке поставок зерна на безвозмездной основе

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Президент России Владимир Путин в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что идёт проработка надёжных поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе.
Путин сообщил Эрдогану о проработке поставок зерна на безвозмездной основе
  • РИА Новости

«С учётом потребностей наиболее нуждающихся в продовольствии стран ведётся проработка надёжных вариантов поставок российского зерна, в том числе на безвозмездной основе», — говорится в сообщении Кремля по итогу беседы государственных лидеров.

Российская сторона выразила настрой на взаимодействие на данном направлении с Турцией и другими заинтересованными государствами.

Путин отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.

В Кремле сообщили, что Путин и Эрдоган договорились о подготовке возможной встречи.

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