Захарова: российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская часть зерновой сделки не работала из-за козней США.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках «сделки», — отметила дипломат.

По её словам, Соединённые Штаты, напротив, «лезли из змеиной кожи», чтобы нуждающиеся страны ничего не получали из России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва вернётся к зерновой сделке только при выполнении всех условий России.

Также, по словам замглавы МИД Михаила Богданова, Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки.