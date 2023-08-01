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Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки

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Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал в беседе с RT оказание помощи странам Африки после прекращения зерновой сделки.
Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки
  • AFP
  • © BOUREIMA HAMA

«Нашим руководством заявлено... о том, что мы будем выполнять свои контрактные обязательства перед ними и будем поставлять необходимую для них продукцию, названы даже целый ряд стран и объёмы этой помощи», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.

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