Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов прокомментировал в беседе с RT оказание помощи странам Африки после прекращения зерновой сделки.

«Нашим руководством заявлено... о том, что мы будем выполнять свои контрактные обязательства перед ними и будем поставлять необходимую для них продукцию, названы даже целый ряд стран и объёмы этой помощи», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.