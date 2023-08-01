Замглавы МИД Богданов заявил, что Россия будет продолжать оказывать помощь странам Африки
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«Нашим руководством заявлено... о том, что мы будем выполнять свои контрактные обязательства перед ними и будем поставлять необходимую для них продукцию, названы даже целый ряд стран и объёмы этой помощи», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не прямо завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.