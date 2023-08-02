Песков: Москва вернётся к зерновой сделке только при выполнении всех условий России

Российская сторона готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но только после того, как будут выполнены условия для России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для РИА Новости.

Таким образом он ответил на вопрос, изменилась ли ситуация вокруг зерновой сделки и готова ли Москва вернуться к переговорам по её возобновлению.

«Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России», — сообщил Песков.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев договорился об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транзита зерна.