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МИД России: вопрос логистики передачи зерна странам Африки решится в ближайшие месяцы

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Вопрос логистики передачи зерна в африканские страны очень сложен, он будет решён в течение ближайших месяцев. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата «Форума партнёрства Россия — Африка» Олег Озеров.
МИД России: вопрос логистики передачи зерна странам Африки решится в ближайшие месяцы
  • РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял о трудностях с доставкой удобрений в Малави и Кению, напомнил дипломат.

«Вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что он постепенно будет решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решён», — приводит ТАСС слова Озерова на полях второго саммита Россия — Африка.

Ранее президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что африканские страны просят облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что Запад чинит препятствия России в поставках зерна в страны Африки.

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