МИД России: вопрос логистики передачи зерна странам Африки решится в ближайшие месяцы
- РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин ранее заявлял о трудностях с доставкой удобрений в Малави и Кению, напомнил дипломат.
«Вопрос логистики один из самых сложных, но я думаю, что он постепенно будет решаться, политическая воля заявлена, президент об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решён», — приводит ТАСС слова Озерова на полях второго саммита Россия — Африка.
Ранее президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что африканские страны просят облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент.
Российский президент Владимир Путин сообщил, что Запад чинит препятствия России в поставках зерна в страны Африки.