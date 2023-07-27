Путин: Запад устраивает препятствия России в поставках зерна
«Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой — я скажу прямо — лицемерно обвиняют нас в сложившейся ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо чётко проявился при реализации так называемой зерновой сделки», — сказал он.
Президент добавил, что препятствия чинились и для безвозмездной передачи минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам.
При этом, по словам Путина, ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было.
Глава государства заявил о готовности поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали и Эритрее по 25—50 тыс. т зерна безвозмездно.