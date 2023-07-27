Узнать больше

Путин: Запад устраивает препятствия России в поставках зерна

Короткая ссылка
Запад чинит препятствия России в поставках зерна в страны Африки, заявил российский президент Владимир Путин.

«Складывается парадоксальная картина. С одной стороны, страны запада чинят препятствия поставкам нашего зерна и удобрений, а с другой — я скажу прямо — лицемерно обвиняют нас в сложившейся ситуации на мировом продовольственном рынке. Этот подход особо чётко проявился при реализации так называемой зерновой сделки», — сказал он.

Президент добавил, что препятствия чинились и для безвозмездной передачи минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам.

При этом, по словам Путина, ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было. 

Глава государства заявил о готовности поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали и Эритрее по 25—50 тыс. т зерна безвозмездно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить