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Путин: ни одно из условий сделки, касавшихся зерна и удобрений России, выполнено не было

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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с зерновой сделкой.

«За почти год в рамках этой так называемой (зерновой. — RT) сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн т груза, из которых более 70% поступили в страны с высоким и выше среднего уровня доходом, включая и, прежде всего, имея в виду ЕС», — заявил Путин.

По его словам, при этом на долю Эфиопии, Судана, Сомали и ряда других стран пришлось менее 3% от общего объёма.

«Россия пошла на участие в этой так называемой сделке в том числе с учётом содержавшихся в ней обязательств о том, что будут сняты нелегитимные препятствия для поставок на мировые рынки нашего зерна и удобрений. И хочу сказать, что в этом и, прежде всего, в этом заключается помощь беднейшим странам. На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали, то что нам было обещано», — сказал российский лидер.

Он отметил, что ни одно из условий выполнено не было.

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