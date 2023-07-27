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Путин заявил о готовности поставить странам Африки до 50 тысяч тонн зерна бесплатно

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Президент России Владимир Путин заявил о готовности поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Сомали и Эритрее по 25—50 тыс. т зерна.

«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы — в ближайшие три-четыре месяца — безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25—50 тыс. т зерна», — сказал он.

По словам Путина, Россия может обеспечить бесплатную доставку.

Глава государства подчеркнул, что страна не перестаёт быть надёжным поставщиком продовольствия для африканских стран — в прошлом году экспорт российских товаров составил $4,7 млрд.

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