Путин заявил о готовности поставить странам Африки до 50 тысяч тонн зерна бесплатно
«Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы — в ближайшие три-четыре месяца — безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25—50 тыс. т зерна», — сказал он.
По словам Путина, Россия может обеспечить бесплатную доставку.
Глава государства подчеркнул, что страна не перестаёт быть надёжным поставщиком продовольствия для африканских стран — в прошлом году экспорт российских товаров составил $4,7 млрд.