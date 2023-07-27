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Путин: Россия остаётся надёжным поставщиком продовольствия в Африку

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Россия не перестаёт быть надёжным поставщиком продовольствия для африканских стран, в прошлом году экспорт российских товаров составил $4,7 миллиардов.

Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани, а также председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

«Россия продолжает оставаться надёжным поставщиком продовольствия в Африку. В 2022 году российский экспорт этой группы товаров составил $4,7 миллиардов», — передает ТАСС слова Путина.

Ранее стало известно, что Россия и Уганда подпишут меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения и производстве вакцин.

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