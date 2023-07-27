Уганда и Россия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения
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Об этом рассказала министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг на полях саммита Россия — Африка.
«Это двустороннее соглашение, в котором мы обязуемся совместно работать над созданием потенциала в области медицинской безопасности, особенно в области производства вакцин», — передает РИА Новости слова Асенг.
Она отметила, что сотрудничество России и Африки растёт, и оно достигло высокого уровня. Также министр поблагодарила российскую сторону за желание наладить партнёрские отношения с Угандой в узкоспециализированной области.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вопреки пандемии и санкциям, удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки.