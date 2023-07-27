Уганда и Россия подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Уганда и Россия подпишут двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения и производстве вакцин.

Об этом рассказала министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг на полях саммита Россия — Африка.

«Это двустороннее соглашение, в котором мы обязуемся совместно работать над созданием потенциала в области медицинской безопасности, особенно в области производства вакцин», — передает РИА Новости слова Асенг.

Она отметила, что сотрудничество России и Африки растёт, и оно достигло высокого уровня. Также министр поблагодарила российскую сторону за желание наладить партнёрские отношения с Угандой в узкоспециализированной области.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что вопреки пандемии и санкциям, удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки.