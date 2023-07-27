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Путин: несмотря на санкции, удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки

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Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на сложности пандемии и санкции, удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году.
Путин: несмотря на санкции, удалось обеспечить рост торговых связей со странами Африки
  • РИА Новости

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса и введением в отношении России незаконных санкций, удалось обеспечить рост темпов торгово-экономических связей», — заявил Путин.

Он отметил, что в 2022 году объём взаимной торговли составил около $189 млрд, в первом полугодии 2023-го товарооборот увеличился почти на 35%.

Путин в пятницу, 28 июля, по итогам форума и саммита Россия — Африка выступит с заявлением для СМИ.

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