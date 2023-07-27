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Глава Афросоюза призвал облегчить доставку российского и украинского зерна

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Африканские страны просят облегчить доставку как российского, так и украинского зерна на континент.
Глава Афросоюза призвал облегчить доставку российского и украинского зерна
  • РИА Новости

Об этом заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани во время пленарного заседания на саммите Россия — Африка.

По его словам, украинский конфликт оказывает влияние на обстановку в странах, а его разрешение поможет спасти жизни людей, зависящих от поставок продовольствия.

«Наш континент в настоящее время испытывает серьёзное воздействие цен на продовольствие. Поэтому мы обращаемся ко всем участникам процесса с большой просьбой облегчить доставку как украинского, так и российского зерна в наши страны», — добавил Ассумани.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность.

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