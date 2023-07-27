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Путин: именно Россия вносит значимый вклад в глобальную продовольственную безопасность

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Российская Федерация вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, её доля на мировом рынке пшеницы составляет 20%, а у Украины — менее 5%.
Путин: именно Россия вносит значимый вклад в глобальную продовольственную безопасность
  • РИА Новости

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на выступлении во время пленарного заседания саммита Россия — Африка.

«Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность», — сказал глава государства.

Он добавил, что Российская Федерация остаётся солидным и ответственным международным поставщиком сельхозпродукции.

Ранее президент заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Коморскими островами во всех областях.

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