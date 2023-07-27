Путин: именно Россия вносит значимый вклад в глобальную продовольственную безопасность
- РИА Новости
Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на выступлении во время пленарного заседания саммита Россия — Африка.
«Доля России на мировом рынке пшеницы — 20%, Украины — менее 5%. А значит, именно Россия вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность», — сказал глава государства.
Он добавил, что Российская Федерация остаётся солидным и ответственным международным поставщиком сельхозпродукции.
Ранее президент заявил, что Россия готова к сотрудничеству с Коморскими островами во всех областях.