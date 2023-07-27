Путин заявил об открытости России к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах
- РИА Новости
Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани. Также во встрече участвует председатель комиссии Афросоюза Мусса Факи Махамат.
По словам Путина, Москва придаёт большое значение отношениям с Коморскими островами, которые основываются на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга.
Российский лидер добавил, что данные отношения имеют потенциал для развития по целому ряду направлений.
«Безусловно, открыты для сотрудничества с вашей страной во всех сферах», — подчеркнул он.
Путин также заявил, что, несмотря на сложности пандемии и санкции, удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году.