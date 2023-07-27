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Путин заявил об открытости России к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах

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Российский президент Владимир Путин заявил об открытости России к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах.
Путин заявил об открытости России к сотрудничеству с Коморскими островами во всех сферах
  • РИА Новости

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани. Также во встрече участвует председатель комиссии Афросоюза Мусса Факи Махамат.

По словам Путина, Москва придаёт большое значение отношениям с Коморскими островами, которые основываются на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга.

Российский лидер добавил, что данные отношения имеют потенциал для развития по целому ряду направлений.

«Безусловно, открыты для сотрудничества с вашей страной во всех сферах», — подчеркнул он.

Путин также заявил, что, несмотря на сложности пандемии и санкции, удалось обеспечить рост торговых связей с африканскими странами, товарооборот увеличился почти на 35% в этом году.

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