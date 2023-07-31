Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев договорился об использовании хорватских портов для транзита зерна.

Заявление Кулебы приводится на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Он провёл встречу с министром иностранных дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом.

«Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна», — заявил Кулеба.

Министр также заявил о намерении работать над тем, чтобы «проложить как можно более эффективные маршруты к этим портам».

Ранее Кулеба заявил, что Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения истребителей F-16.

Еврокомиссар Янош Войцеховский заявил, что в ЕС опасаются, что Россия только выиграет на мировых рынках из-за дорогой транспортировки зерна с Украины через порты Прибалтики и его удорожания.