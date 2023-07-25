Кулеба: Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16
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«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России
в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищённый коридор», — приводит его слова ТАСС.
Вопрос поставок истребителей «уже решён», отметил он.
Кулеба добавил, что Киев продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.
Ранее в Белом доме сообщили, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта.
The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица США ранее писала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.