Кулеба: Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16

Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения истребителей F-16, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире France 24.

«Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России

в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки. Чем скорее мы их получим, тем скорее сможем запустить новый защищённый коридор», — приводит его слова ТАСС.

Вопрос поставок истребителей «уже решён», отметил он.

Кулеба добавил, что Киев продолжит добиваться поставок американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Ранее в Белом доме сообщили, что поставки истребителей F-16 на Украину могут начаться уже в 2023 году, но они, скорее всего, не изменят ход конфликта.

The Washington Post со ссылкой на неназванные официальные лица США ранее писала, что западные самолёты не помогут ВСУ из-за мощной системы ПВО России.