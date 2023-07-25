В ЕС выразили опасения, что Россия выиграет из-за транспортировки зерна с Украины

В ЕС опасаются, что Россия только выиграет на мировых рынках из-за дорогой транспортировки зерна с Украины через порты Прибалтики и его удорожания, заявил еврокомиссар Янош Войцеховский.

По его мнению, ЕС нужно поддержать транспортировку за счёт бюджета Евросоюза.

«Нам необходимо рассмотреть существенную поддержку транспортировки... Потому что есть риск, что Россия станет бенефициаром этой ситуации, поскольку будет дешевле купить зерно у России, чем платить за украинское зерно, перевезённое через Польшу в балтийские порты», — цитирует его РИА Новости.

В Минобороны России ранее заявили, что с 20 июля все суда, следующие по Чёрному морю в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики оружия и считаться вовлечёнными в конфликт на стороне киевского режима.

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия сообщила, что Евросоюз обсуждает с властями Украины укрепление альтернативных Чёрному морю путей вывоза зерна.

Венгрия предложила ЕС покрыть часть расходов по перевозке зерна с Украины.