Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила ЕС с банкротом после оскорблений главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес России.

Как отметила Захарова в беседе с РИА Новости, Европейский союз похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. При этом российская сторона продолжает экспортировать свои товары, включая топливо, в то время как европейский бизнес убежал за океан.

«Что касается ядерного оружия, то оно есть только у одной страны ЕС. Остальные так и не смогли его произвести», — указала дипломат.

По её словам, страны ЕС исходят злостью.

«Так что всё это сказано Боррелем от зависти и беспомощности», — заключила Захарова.

Ранее Боррель сравнил Россию с «экономическим карликом». Он назвал страну заправкой, «хозяин которой владеет атомной бомбой».

В октябре 2022 года Боррель сравнил весь мир с «джунглями», которые окружают «сад» в Европе. Позже, когда его заявление стало достоянием общественности, ему пришлось извиниться за это сравнение.

Также в мае Боррель заявлял, что ЕС не будет сдерживать развитие КНР и Индии лишь до тех пор, пока это не нарушает его интересов.