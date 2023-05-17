Боррель: ЕС не будет сдерживать развитие КНР и Индии, пока это не нарушает его интересов

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не желает сдерживать развитие Китая и Индии, но только до тех пор, пока это не идёт вразрез с европейскими интересами и ценностями.

«Мы не хотим блокировать развитие Китая, Индии или других держав. Но логично, что мы хотим гарантировать, что оно не вредит нашим интересам, не угрожает нашим ценностям и не подрывает международный миропорядок, основанный на правилах», — написал Боррель в своём блоге.

Он также назвал Европейский союз «силой мира и процветания».

Также глава евродипломатии в своей статье потребовал от китайской стороны «устранить препятствия свободному потоку идей и присутствию европейцев в Китае».

В октябре Боррель сравнил весь мир с «джунглями», которые окружают «сад» в Европе. Позже, когда его заявление стало достоянием общественности, ему пришлось извиниться за это сравнение.