Боррель: ЕС не будет сдерживать развитие КНР и Индии, пока это не нарушает его интересов
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«Мы не хотим блокировать развитие Китая, Индии или других держав. Но логично, что мы хотим гарантировать, что оно не вредит нашим интересам, не угрожает нашим ценностям и не подрывает международный миропорядок, основанный на правилах», — написал Боррель в своём блоге.
Он также назвал Европейский союз «силой мира и процветания».
Также глава евродипломатии в своей статье потребовал от китайской стороны «устранить препятствия свободному потоку идей и присутствию европейцев в Китае».
В октябре Боррель сравнил весь мир с «джунглями», которые окружают «сад» в Европе. Позже, когда его заявление стало достоянием общественности, ему пришлось извиниться за это сравнение.