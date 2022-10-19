Боррель извинился за сравнение окружающего Евросоюз мира с джунглями

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель попросил прощения за своё сравнение окружающего мира с «джунглями», которые окружают «сад» в Европе. Он отверг заявления о том, что эту метафору можно толковать как проявление «колониального европоцентризма».

«К сожалению, мир, в котором мы живём сегодня, всё больше и больше похож на «джунгли» и всё меньше на «сад», потому что во многих частях мира закон сильнейшего размывает согласованные международные нормы», — говорится в заявлении Борреля.

Вместе с этим он напомнил, что проект европейской интеграции исходил из отказа от силовой политики.

Боррель утверждает, что всегда выступал против подхода «крепости Европа» и «активно занимался развитием отношений с другими частями мира».

Он также признал, что «джунгли» есть везде, «в том числе и сегодня на Украине».

«У меня также достаточно опыта, чтобы знать, что ни Европа, ни «Запад» не идеальны и что некоторые страны «Запада» время от времени нарушают международную законность», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, навязываемый Западом «порядок, основанный на правилах», предполагает расистское деление мира на исключительных и остальных.

По его мнению, «остальные» страны обязывают «следовать в фарватере золотого миллиарда и обслуживать его интересы».