Боррель сравнил Россию с «экономическим карликом»
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- © Francois Walschaerts
«Россия — экономический карлик, как заправка, хозяин которой владеет атомной бомбой», — приводятся его слова в материале.
Ранее Джордж Гловер в своей статье для Business Insider заявил, что Россия значительно обогатилась за последний год, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить её экономику.
Также глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что пережить санкции и остаться в числе пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности в рейтинге Всемирного банка могла только сильнейшая российская экономика.