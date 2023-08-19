Узнать больше

Боррель сравнил Россию с «экономическим карликом»

Короткая ссылка
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País назвал Россию «экономическим карликом».
Боррель сравнил Россию с «экономическим карликом»
  • AP
  • © Francois Walschaerts

«Россия — экономический карлик, как заправка, хозяин которой владеет атомной бомбой», — приводятся его слова в материале.

Ранее Джордж Гловер в своей статье для Business Insider заявил, что Россия значительно обогатилась за последний год, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить её экономику.

Также глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что пережить санкции и остаться в числе пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности в рейтинге Всемирного банка могла только сильнейшая российская экономика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить