Боррель сравнил Россию с «экономическим карликом»

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País назвал Россию «экономическим карликом».

«Россия — экономический карлик, как заправка, хозяин которой владеет атомной бомбой», — приводятся его слова в материале.

Ранее Джордж Гловер в своей статье для Business Insider заявил, что Россия значительно обогатилась за последний год, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить её экономику.

Также глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что пережить санкции и остаться в числе пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности в рейтинге Всемирного банка могла только сильнейшая российская экономика.