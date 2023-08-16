BI: Россия заработала сотни миллиардов долларов, а Запад лишился триллионов

Россия значительно обогатилась за последний год, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить её экономику.

Об этом пишет Джордж Гловер в своей статье для Business Insider.

По его словам, Россия смогла улучшить своё благосостояние, однако США потеряли $5,9 трлн, а Северная Америка и Европа лишились $10,9 трлн. Гловер отметил, что Москва смогла добавить к собственным активам $600 млрд.

Указывается, что также выросло число российских миллионеров на 56 тыс. в 2022 году.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что пережить санкции и остаться в числе пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности в рейтинге Всемирного банка могла только сильнейшая российская экономика.