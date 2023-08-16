Узнать больше

BI: Россия заработала сотни миллиардов долларов, а Запад лишился триллионов

Короткая ссылка
Россия значительно обогатилась за последний год, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить её экономику.

Об этом пишет Джордж Гловер в своей статье для Business Insider.

По его словам, Россия смогла улучшить своё благосостояние, однако США потеряли $5,9 трлн, а Северная Америка и Европа лишились $10,9 трлн. Гловер отметил, что Москва смогла добавить к собственным активам $600 млрд.

Указывается, что также выросло число российских миллионеров на 56 тыс. в 2022 году.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что пережить санкции и остаться в числе пяти крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности в рейтинге Всемирного банка могла только сильнейшая российская экономика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить