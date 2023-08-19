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Политолог: Боррель в очередной раз публично расписывается в своей некомпетентности

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия — «экономический карлик».
Политолог: Боррель в очередной раз публично расписывается в своей некомпетентности
  • AP
  • © Olivier Matthys

«Главный европейский дипломат, судя по всему, живёт в параллельной реальности, ведь статистика, как известно, вещь упрямая. Напомню, буквально две недели назад Всемирный банк опубликовал рейтинг крупнейших экономик мира по валовому внутреннему продукту с учётом паритета покупательной способности (ВВП ППС), согласно которому Россия заняла пятое место. При этом наша страна смогла обойти таких экономических гигантов, как Германия, Франция, Италия, Канада и Великобритания», — отметил политолог.

По его словам, делая подобные заявления, Жозеп Боррель «в очередной раз публично расписывается не только в своей некомпетентности, но и предвзятости».

«Не случайно (глава МИД России. — RT) Сергей Лавров накануне обвинил его в расистском мировоззрении, не допускающем существования других центров силы в мире», — считает Орлов.

Ранее Боррель сравнил Россию с «экономическим карликом».

Джордж Гловер в своей статье для Business Insider заявил, что Россия значительно обогатилась за последний год, несмотря на украинский конфликт и попытки западных стран задушить её экономику.

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