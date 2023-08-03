Песков заявил, что Россия всегда была и остаётся надёжным поставщиком зерна

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия делает развивающиеся страны «зависимыми», предлагая дешёвое зерно.

«Это совершенно не так, Россия всегда была и остаётся с известными проблемами надёжным поставщиком... Все свои обязательства Россия выполняет. И она могла бы это делать ещё больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться», — сказал Песков.

Как сообщалось, Боррель направил письмо развивающимся странам и странам «Большой двадцатки», где отметил, что Россия создаёт проблемы с поставками и ростом цен на зерно.

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что бесплатные поставки зерна России в беднейшие страны Африки начнутся не завтра, а в течение трёх-четырёх месяцев.