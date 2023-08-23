«Сработал эффект бумеранга»: деловая активность в Европе упала до минимума за три года на фоне антироссийских санкций

В августе уровень деловой активности в промышленности и сфере услуг еврозоны упал до минимума с ноября 2020-го. По словам экспертов, настроения бизнеса ухудшаются на фоне по-прежнему высокой инфляции и рекордного роста процентных ставок. При этом многие организации несут значительные убытки после прекращения сотрудничества с Москвой. В результате количество банкротств в ЕС достигло максимального уровня за всё время наблюдений. Специалисты прогнозируют дальнейшее ослабление активности в регионе, особенно в Германии, которая уже уступила России место в рейтинге крупнейших экономик мира.

Ситуация в европейской экономике вновь ухудшилась — показатели достигли почти трёхлетнего минимума. Такой вывод следует из опубликованного в среду, 23 августа, исследования компании S&P Global и Гамбургского коммерческого банка.

Согласно предварительной оценке агентства, в августе 2023-го индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг еврозоны опустился с 48,6 до 47 пунктов. В последний раз такой низкий показатель можно было наблюдать ещё в ноябре 2020-го, когда регион переживал последствия пандемии коронавируса.

Уже третий месяц подряд европейский PMI в промышленности и услугах остаётся ниже критической отметки 50 пунктов. Такое положение дел традиционно свидетельствует о развитии негативных тенденций в этих секторах экономики.

«Сектор услуг еврозоны, к сожалению, демонстрирует признаки спада активности, вторя низким показателям обрабатывающей промышленности... Учитывая значения индекса деловой активности по нашим прогнозам в плане ВВП на сегодняшний день, мы вынуждены прийти к выводу, что экономика еврозоны сократится на 0,2% в III квартале», — признал главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубиа.

Как объяснил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, причинами сложившейся ситуации стали несколько факторов. Главный из них — резкое удорожание энергоресурсов на фоне антироссийских санкций.

Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции, Европа вместе с США и рядом других государств стала вводить в отношении Москвы беспрецедентные по своему масштабу экономические ограничения. Всего на сегодняшний день ЕС одобрил 11 санкционных пакетов, а суммарное количество рестрикций Запада, введённых с февраля 2022-го, приблизилось к 15 тыс.

Европа, в частности, начала отказываться от импорта углеводородов у Москвы. С декабря 2022-го Евросоюз ввёл эмбарго на покупку нефти из РФ морем и вместе с государствами G7 запретил своим компаниям перевозить российское сырьё танкерами в другие регионы мира по цене сверх определённого лимита. В феврале 2023-го аналогичные меры были приняты и в отношении торговли нефтепродуктами.

Одновременно сократились поставки природного газа из России в ЕС. В 2022 году прокачка сырья по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в Евросоюз через свою территорию. В то же время транспортировка газа по системе «Северный поток» стала невозможной после теракта на магистралях.

«В конечном итоге сработал эффект бумеранга. Рестрикции в отношении Москвы спровоцировали рост стоимости топлива в ЕС, после чего в странах объединения резко увеличилось число банкротств среди предприятий, поскольку для многих компаний цены на энергию имели существенное значение в производстве», — рассказал Владимир Оленченко.

По данным статистической службы ЕС, количество заявлений о банкротствах в Европе непрерывно растёт с начала 2022 года и к середине 2023-го достигло максимального уровня за всё время наблюдений (с 2015-го).

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«Кроме того, санкции привели к проблемам со сбытом европейских товаров. Ведь часть предприятий ЕС были ориентированы на выпуск продукции для последующего экспорта, в том числе на российский рынок, которого они теперь лишились», — добавил Оленченко.

Отметим, что наряду с ограничениями в области энергетики Евросоюз официально запретил продавать Москве почти половину своей продукции. Так, после введения 11 пакетов антироссийских санкций сегодня под ограничения подпадает 49% экспорта из ЕС в РФ.

Ставка на торможение

Дополнительно ситуацию в Европе усугубляет рекордный рост процентных ставок на фоне высокой инфляции. Таким мнением в разговоре с RT поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Если в начале 2022-го уровень годовой инфляции в еврозоне составлял около 5%, то в октябре, в том числе за счёт удорожания энергоносителей, значение поднималось до 10,6% — максимальной отметки за всю историю. Для обуздания цен Европейский центробанк решил перейти к повышению процентной ставки, хотя ранее на протяжении длительного периода удерживал её около нулевой отметки.

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Всего с июля 2022-го базовую ставку в еврозоне подняли уже девять раз, сейчас она составляет 4,25% годовых. Достигнутое значение стало самым высоким за последние 23 года.

Традиционно ужесточение денежно-кредитной политики считается одним из главных инструментов в борьбе с ростом цен. За счёт повышения процентных ставок заёмные деньги становятся дороже для граждан и бизнеса, потребительская и деловая активность ослабевает, что оказывает давление на инфляцию.

Начиная с ноября 2022 года рост потребительских цен в еврозоне стал постепенно замедляться и, по оценке Евростата, в июле 2023-го составил 5,3%. Впрочем, нынешний уровень инфляции в регионе всё ещё значительно превышает целевую отметку ЕЦБ в 2%.

«Высокие процентные ставки сейчас стали главной проблемой Европы, поскольку они объективно тормозят экономический рост. При этом, даже несмотря на ужесточение монетарной политики, инфляция пока не спешит сильно падать», — подчеркнула Наталья Мильчакова.

Потеря лидерства

Как отметил Сайрус де ла Рубиа, снижение деловой активности по всей еврозоне в первую очередь произошло за счёт ухудшения показателей Германии. По предварительным данным, в августе немецкий PMI в промышленности и сфере услуг резко упал с 48,5 до 44,7 пункта. По мнению эксперта, сложившаяся ситуация говорит о том, что главная экономика ЕС «больна».

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Похожей точки зрения придерживается и Владимир Оленченко. Причём, согласно его оценке, нынешние сложности Германии могут обернуться серьёзным ударом для ряда европейских государств, финансово зависящих от Берлина.

«Сейчас на долю ФРГ приходится около 21,5% ВВП всего Евросоюза. Логично, что Берлин вносит весомый вклад в общий бюджет объединения. Если, например, падает немецкое производство, то, соответственно, снижается объём поступлений в европейскую казну, сокращаются дотации для части стран региона. Речь идёт о практически всех государствах Восточной Европы», — пояснил Оленченко.

Примечательно, что ещё в 2021 году Германия была пятой по величине экономикой в мире и первой в Европе по паритету покупательной способности. Однако в 2022-м ФРГ уступила эту позицию России, о чём говорится в докладе Всемирного банка. Более того, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2023-м немецкий ВВП перейдёт к снижению, тогда как российский, напротив, вернётся к росту.

«Нельзя исключать, что если текущая стагнация в Германии и в целом в ЕС будет продолжаться годами, то Берлин может сильно опуститься в рейтинге ведущих экономик мира, уступив по темпам роста многим быстроразвивающимся странам. Более того, из-за высокой конкуренции во многих сферах ФРГ рискует утратить ещё и статус технологического лидера Европы», — констатировала Наталья Мильчакова.