«Отгородиться от ультиматума»: в Европе призвали не связывать вступление Турции в ЕС и членство Швеции в НАТО

В Европейской комиссии призвали не связывать вступление Турции в ЕС и членство Швеции в НАТО. Как заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Дана Спинант, процесс присоединения к ЕС каждой страны-кандидата «обусловлен заслугами» конкретного государства. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Швеции в НАТО станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза. Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Эрдоган согласился снять вето на рассмотрение протокола о приёме королевства в Североатлантический альянс парламентом Турции.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант призвала не связывать вступление Турции в ЕС и членство Швеции в НАТО. Об этом она заявила во время брифинга в Брюсселе.

«Процесс расширения Европейского союза очень структурирован, и существует чёткая последовательность шагов, которые должны выполнить все страны-кандидаты и даже страны, желающие получить такой статус. И эти два процесса (расширение ЕС и НАТО. — RT) никак не связаны, — сказала Спинант. — Процедура вступления (в ЕС. — RT) каждой страны-кандидата обусловлена заслугами конкретной страны, и следующие шаги, которые должна предпринять каждая страна-кандидат, зависят от достигнутого ею прогресса и проделанной работы по достижению поставленных целей».

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что евроинтеграция Турции не связана со вступлением Швеции в НАТО. По его словам, не нужно понимать это «как взаимосвязанную тему».

«Я надеюсь, что нам вскоре удастся предоставить Швеции возможность стать членом НАТО. В заявлениях турецкого президента я как позитивный сигнал воспринимаю слова о том, что в ближайшем будущем ему такое решение представляется возможным. Я же буду добиваться того, чтобы оно было принято как можно скорее: лучше вчера, чем сегодня. Потому что Швеция соответствует всем критериям для членства в НАТО», — отметил он во время пресс-конференции.

Также по теме Условия для Стокгольма: в Турции заявили о необходимости дополнительных шагов со стороны Швеции для вступления в НАТО Стокгольму предстоит сделать ряд дополнительных шагов для членства в альянсе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют...

Со своей стороны, и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что его страна «более чем готова» стать членом НАТО. По его словам, шведская сторона целенаправленно работала над тем, чтобы стать частью альянса, а также продолжает диалог с Турцией и другими странами блока.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу станет возможным после того, как Турция будет принята в члены Европейского союза.

«Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем «расчистим дорогу» для заявки Швеции (в НАТО. — RT) — так же, как сделали это в случае с Финляндией. Турция уже 50 лет ожидает у дверей ЕС», — приводит агентство Anadolu слова Эрдогана, сказанные им на брифинге в Стамбуле перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе.

Как отметил турецкий лидер, помимо этого, для продвижения заявки Стокгольма на вступление в НАТО необходимо выполнение всех положений Трёхстороннего меморандума Турция — Швеция — Финляндия.

Этот меморандум был подписан на полях прошлогоднего саммита НАТО в Мадриде, его условия Швеция, по видимости, «ещё недостаточно готова выполнить» и не может «поставить чёткий раздел» между демократией и терроризмом, заявил, в свою очередь, глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Поддержка исламофобии и ксенофобии под видом свободы слова не может быть проигнорирована Турцией», — цитирует его Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Ozan Guzelce/ dia images via Getty Images

Алтун констатировал, что в отличие от Швеции Финляндия ранее предприняла «искренние шаги» по выполнению обязательств в рамках этого документа и «проложила себе путь» к членству в НАТО.

«Швеция должна занять чёткую позицию в борьбе с терроризмом. Это — единственный путь к одобрению Турцией членства Стокгольма в НАТО», — отметил он, добавив, что антиисламские провокации серьёзно подорвали веру Анкары в выполнении обязательств со стороны Швеции.

Впрочем, после переговоров со шведским премьером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем 10 июля Эрдоган, по словам Столтенберга, согласился передать на рассмотрение парламенту протокол о приёме королевства в Североатлантический альянс парламентом Турции. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден приветствует решение турецкого лидера.

Напомним, в конце июня полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Проведение этой акции осудили в Анкаре. Так, глава турецкого МИД Хакан Фидан назвал это «гнусным протестом» против священной книги. По его словам, нельзя допускать такого рода акции под предлогом свободы слова.

Также по теме Формальный акт: Байден заявил о скором вступлении Швеции в НАТО Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Швеция «в ближайшее время» вступит в НАТО. Присоединение королевства к альянсу пока...

В то же время в Госдепе США заявили, что сожжение Корана в Швеции не влияет на позицию Вашингтона по вступлению страны в НАТО.

Схожее заявление сделал и генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, назвав акцию в Швеции «свободой самовыражения». Позднее, 6 июля, он исключил присоединение Швеции к НАТО на июльском саммите альянса. По его словам, на этой встрече блок будет добиваться от Анкары ратификации заявки Стокгольма на присоединение к союзу.

В тот же день в Белом доме заявили, что Вашингтон настаивает на скорейшем вступлении Швеции в НАТО ради «общего блага», подчеркнув, что президент США Джо Байден решительно поддерживает присоединение шведской стороны к альянсу.

После этого Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему не может одобрить присоединение Швеции к блоку из-за того, что Стокгольм поддерживает террористические группы.

«Мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — приводит его слова ТАСС.

Штаб-квартира НАТО

AP

Как отметил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, желание Евросоюза и Германии «разграничить» вопросы вступления Швеции в НАТО и Турции в ЕС «вполне ожидаемо».

«Понятно, что европейские партнёры будут в дальнейшем пытаться отгородиться от турецкого ультиматума. Вопрос принятия Швеции в альянс находится на контроле у Вашингтона, все участники НАТО согласны на скорейшее вступление королевства в блок. Теперь преодолено и вето Турции. Однако европейцы не могут допустить Турцию в ЕС, поскольку этот шаг потребует весьма серьёзного переформатирования самого Европейского союза, а это не входит в сферу интересов ни Германии, ни руководства ЕС», — отметил эксперт.

Также по теме «Политический торг»: в Турции снова заговорили о выходе страны из НАТО Наибольшая угроза для Турции сейчас исходит от Запада, в том числе из-за его попыток втянуть страну в конфликт с Россией «через...

Семибратов полагает, что Запад будет оказывать давление на Турцию, а также пытаться предложить ей альтернативные варианты, чтобы она окончательно согласилась на присоединение Швеции к блоку. В частности, аналитик связывает согласие Эрдогана снять вето на рассмотрение протокола о приёме королевства в блок парламентом Турции с «выгодным предложением» со стороны Вашингтона. Речь может идти о возобновлении участия Анкары в американском проекте создания истребителя пятого поколения F-35 или же о другой уступке.

«На самом деле подобный шантаж со стороны Эрдогана является вполне логичным шагом, весьма характерным для его внешней политики. Победа на президентских выборах только укрепила его политические позиции. Поэтому в настоящий момент он может себе позволить говорить со своими западными партнёрами языком ультиматума, чтобы выторговать новые и более интересные для Турецкой Республики бонусы», — пояснил Семибратов.

Саммит НАТО в Вильнюсе

AP

При этом эксперты считают маловероятным, что «авантюра Эрдогана» закончится вступлением Турции в ЕС. По их словам, несмотря на то что турецкий лидер «ведёт эту игру открыто» и для Евросоюза его риторика — «страшное унижение», не стоит недооценивать европейскую бюрократию.

«Брюсселю в любом случае придётся согласовывать решение о принятии нового члена в союз голосованием всех стран — участниц ЕС. Но даже если все государства объединения и удастся склонить к принятию такого решения, бюрократическая машина будет двигаться по инерции, и Турции придётся столкнуться с очень большим количеством подводных камней», — заключил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.