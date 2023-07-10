Премьер Швеции Кристерссон заявил, что его страна «более чем готова» к приёму в НАТО
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Об этом пишет ТАСС.
По его словам, Швеция целенаправленно работала над тем, чтобы стать членом НАТО и диалог с Турцией и другими странами-членами продолжается.
«Швеция более чем готова стать одним из 32 союзников по оборонному альянсу», — сказал премьер.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.
Он отметил, что такое условие он поставил в беседе с американским коллегой Джо Байденом.
9 июля Байден заявил, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО.