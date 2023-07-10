Премьер Швеции Кристерссон заявил, что его страна «более чем готова» к приёму в НАТО

Швеция более чем готова стать членом НАТО, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Швеция целенаправленно работала над тем, чтобы стать членом НАТО и диалог с Турцией и другими странами-членами продолжается.

«Швеция более чем готова стать одним из 32 союзников по оборонному альянсу», — сказал премьер.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.

Он отметил, что такое условие он поставил в беседе с американским коллегой Джо Байденом.

9 июля Байден заявил, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО.