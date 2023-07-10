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Эрдоган: перед вхождением Швеции в НАТО нужно принять Турцию в ЕС

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что перед вхождением Швеции в Североатлантический альянс нужно принять Турцию в Евросоюз.
Эрдоган: перед вхождением Швеции в НАТО нужно принять Турцию в ЕС
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/AK Party apaimages

Соответствующее заявление турецкий президент сделал в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит Североатлантического альянса.

«Сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции, как сделали это ранее в отношении Финляндии», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что такое условие он поставил в беседе с американским коллегой Джо Байденом.

Кроме того, президент Турции заявил, что планирует сказать об этом на саммите НАТО в Литве.

Ранее Байден заявил, что оптимистично смотрит на перспективы вступления Швеции в НАТО.

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