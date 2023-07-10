Эрдоган: перед вхождением Швеции в НАТО нужно принять Турцию в ЕС
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Соответствующее заявление турецкий президент сделал в аэропорту Ататюрка в Стамбуле перед вылетом в Вильнюс на саммит Североатлантического альянса.
«Сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции, как сделали это ранее в отношении Финляндии», — цитирует его РИА Новости.
Эрдоган отметил, что такое условие он поставил в беседе с американским коллегой Джо Байденом.
Кроме того, президент Турции заявил, что планирует сказать об этом на саммите НАТО в Литве.
Ранее Байден заявил, что оптимистично смотрит на перспективы вступления Швеции в НАТО.