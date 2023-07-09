Байден заявил, что оптимистично смотрит на перспективы вступления Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден заявил в интервью CNN, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО.

Как передаёт РИА Новости, американский лидер сказал, что оптимистично смотрит на перспективы присоединения Швеции к НАТО в ближайшем будущем в свете предстоящего саммита альянса в Вильнюсе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему не может одобрить присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу из-за поддержки террористов со стороны Стокгольма.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция на июльском саммите НАТО не сможет присоединиться к блоку, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при её согласии.