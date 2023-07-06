Столтенберг исключил присоединение Швеции к НАТО на июльском саммите альянса

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Швеция на июльском саммите НАТО не сможет присоединиться к блоку, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при её согласии.

Об этом Столтенберг сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, в ходе саммита в Вильнюсе НАТО будет добиваться от Анкары ратификации заявки Стокгольма на присоединение к альянсу.

«Ратификация не произойдёт к понедельнику, но мы можем достичь политического решения», — цитирует его ТАСС.

Ранее Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.