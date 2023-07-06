Столтенберг исключил присоединение Швеции к НАТО на июльском саммите альянса
- РИА Новости
Об этом Столтенберг сказал в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, в ходе саммита в Вильнюсе НАТО будет добиваться от Анкары ратификации заявки Стокгольма на присоединение к альянсу.
«Ратификация не произойдёт к понедельнику, но мы можем достичь политического решения», — цитирует его ТАСС.
Ранее Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.