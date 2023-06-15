Столтенберг: гарантий вступления Швеции в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе нет
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Столтенберг утверждает, что Швеция выполнила все требования Турции, которые были необходимы для вступления в альянс.
Он отметил, что именно поэтому Швеция уже готова вступить в НАТО.
«Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от Стокгольма применения на практике антитеррористических законов.