Столтенберг: гарантий вступления Швеции в НАТО на июльском саммите в Вильнюсе нет

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.

Столтенберг утверждает, что Швеция выполнила все требования Турции, которые были необходимы для вступления в альянс.

Он отметил, что именно поэтому Швеция уже готова вступить в НАТО.

«Однако пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает от Стокгольма применения на практике антитеррористических законов.