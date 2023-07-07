Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить присоединение Швеции к НАТО
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Об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления в Стамбуле.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара выступает за политику открытых дверей НАТО.
«Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — цитирует его ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.