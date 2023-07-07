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Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить присоединение Швеции к НАТО

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему не может одобрить присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу из-за поддержки террористов со стороны Стокгольма.
Эрдоган заявил, что Турция по-прежнему не может одобрить присоединение Швеции к НАТО
  • AP
  • © Nedim Enginsoy

Об этом турецкий лидер сказал в ходе выступления в Стамбуле.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара выступает за политику открытых дверей НАТО.

«Но мы не можем одобрить тех, кто приветствует террористов. Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что гарантии присоединения Швеции к НАТО на июльском саммите в Вильнюсе отсутствуют.

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