Белый дом настаивает на скорейшем вступлении Швеции в НАТО ради «общего блага»
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По его словам, президент Джо Байден решительно поддерживает присоединение Швеции к альянсу.
«Подчеркну, что она выполнила все обязательства, взятые на себя на полях мадридского саммита в прошлом году, в том числе применительно к контртеррористической политике. Он (Байден. — RT) надеется, что Турция и Венгрия поддержат её присоединение к альянсу», — цитирует Бейтса ТАСС.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом заявил, что Швеция на июльском саммите НАТО не сможет присоединиться к блоку, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при её согласии.