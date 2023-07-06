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Белый дом настаивает на скорейшем вступлении Швеции в НАТО ради «общего блага»

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Белый дом настаивает на скорейшем завершении Венгрией и Турцией процедур, связанных с принятием Швеции в НАТО, это нужно для «общего блага», заявил заместитель пресс-секретаря администрации США Эндрю Бейтс.
Белый дом настаивает на скорейшем вступлении Швеции в НАТО ради «общего блага»
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По его словам, президент Джо Байден решительно поддерживает присоединение Швеции к альянсу.

«Подчеркну, что она выполнила все обязательства, взятые на себя на полях мадридского саммита в прошлом году, в том числе применительно к контртеррористической политике. Он (Байден. — RT) надеется, что Турция и Венгрия поддержат её присоединение к альянсу», — цитирует Бейтса ТАСС.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом заявил, что Швеция на июльском саммите НАТО не сможет присоединиться к блоку, потому что ратификация Турцией заявки к этому времени невозможна даже при её согласии.

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