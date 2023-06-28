Полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана в Стокгольме

Полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Об этом сообщил SVT со ссылкой на правоохранительные органы.

В апреле МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага, ему выразили протест.

21 января лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме. Предварительно он получил у властей разрешение на проведение акции.

В феврале полиция Стокгольма не разрешила проводить новую акцию с сожжением Корана перед посольством Турции.