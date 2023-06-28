Полиция Швеции выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана в Стокгольме
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Об этом сообщил SVT со ссылкой на правоохранительные органы.
В апреле МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага, ему выразили протест.
21 января лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме. Предварительно он получил у властей разрешение на проведение акции.
В феврале полиция Стокгольма не разрешила проводить новую акцию с сожжением Корана перед посольством Турции.