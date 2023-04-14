МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага
- РИА Новости
«Мы осуждаем отвратительное нападение на нашу священную книгу, Священный Коран, и наш славный флаг в Дании сегодня», — сказали агентству в МИД.
Несмотря на все предупреждения Анкары, недопустимо, что «эти отвратительные нападения допускаются под прикрытием свободы слова», добавили там.
«Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство», — заявили в МИД.
18 марта депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что видеокадры с сожжением Корана украинскими военными являются провокацией и атакой на ислам.