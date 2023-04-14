МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага

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МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага, ему выразили протест, сообщили РИА Новости в турецком внешнеполитическом ведомстве.
МИД Турции вызвал посла Дании после провокации против Корана и турецкого флага
  • РИА Новости

«Мы осуждаем отвратительное нападение на нашу священную книгу, Священный Коран, и наш славный флаг в Дании сегодня», — сказали агентству в МИД.

Несмотря на все предупреждения Анкары, недопустимо, что «эти отвратительные нападения допускаются под прикрытием свободы слова», добавили там.

«Наша позиция по этому вопросу была доведена до посла Дании в Анкаре, который был вызван в министерство», — заявили в МИД.

18 марта депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что видеокадры с сожжением Корана украинскими военными являются провокацией и атакой на ислам.

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