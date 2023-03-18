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Турецкий депутат назвал провокацией и атакой на ислам кадры с сожжением бойцами ВСУ Корана

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Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции Ибрагим Айдын заявил, что видеокадры с сожжением священной книги Корана украинскими военными являются провокацией и атакой на ислам.
Турецкий депутат назвал провокацией и атакой на ислам кадры с сожжением бойцами ВСУ Корана
  • Gettyimages.ru

«Расцениваю это как провокацию и атаку на нашу религию», — приводит РИА Новости его слова.

Айдын подчеркнул, что не считает соцсети серьёзной платформой. Но если кадры подлинные, то данная провокация похожа на ту, что произошла в Швеции, сказал депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие в плен украинского военного, который сжёг Коран и опубликовал видео своего поступка в сети.

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