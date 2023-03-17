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Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за пленение украинского бойца, который сжёг Коран

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за взятие в плен украинского военного, который сжёг Коран и опубликовал видео своего поступка в сети.
Кадыров объявил награду в 10 млн рублей за пленение украинского бойца, который сжёг Коран
  • РИА Новости

«За ликвидацию этой мрази объявляю награду в 5 млн рублей. За взятие живым — в два раза больше — 10 млн рублей. Когда бы это ни произошло — сегодня, завтра, через год, деньги будут ждать. И без разницы, кто это сделает: взвод, группировка, одиночка, сосед по окопу, деньги будут переданы в полном объёме», — написал он в Telegram.

Он также обратился к украинскому военному.

«А ты, трус, скрывший своё лицо, знай, что кара придёт в любой момент, в любом месте, где бы ты ни прятался. Теперь твоя заячья душонка не будет знать покоя», — написал он.

Рамзан Кадыров ранее пообещал наказать военных ВСУ, которые сняли сожжение Корана на видео.

Он подчеркнул, что такой подход к чужой нации, культуре и религии характерен для киевского режима.

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