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Кадыров пообещал покарать украинских военных, которые сожгли Коран

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал наказать украинских военных, которые сняли на видео сожжение Корана.
Кадыров пообещал покарать украинских военных, которые сожгли Коран
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба главы Чеченской Республики

«Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдёт до вас, где бы вы ни находились», — написал Кадыров в Telegram.

Чеченский лидер отметил, что такой подход к чужой нации, культуре и религии характерен для киевского режима.

«Мразям, которые представлены на данных кадрах, я скажу: вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать! И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он ускорил ваш неминуемый конец», — заявил Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о готовности российских войск дойти до Киева.

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