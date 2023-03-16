Кадыров пообещал покарать украинских военных, которые сожгли Коран
- РИА Новости
- © Пресс-служба главы Чеченской Республики
«Клянусь Всевышним Аллахом, мы не позволим никому безнаказанно глумиться над Священным Кораном, и кара Господа Миров дойдёт до вас, где бы вы ни находились», — написал Кадыров в Telegram.
Чеченский лидер отметил, что такой подход к чужой нации, культуре и религии характерен для киевского режима.
«Мразям, которые представлены на данных кадрах, я скажу: вам недолго осталось терпеть холод. Очень скоро вы сможете согреться в адском огне. Я не пожалею никаких сил и средств, чтобы вас найти и наказать! И я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он ускорил ваш неминуемый конец», — заявил Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров сообщил о готовности российских войск дойти до Киева.