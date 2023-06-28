Госдеп: сожжение Корана в Швеции не влияет на позицию США по вступлению страны в НАТО

США считают сожжение религиозных текстов неуважительным и вредным, заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

«Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным», — цитирует его РИА Новости.

Патель отметил, что это не влияет на позицию Вашингтона в вопросе необходимости скорейшего вступления Швеции в НАТО.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.