Госдеп: сожжение Корана в Швеции не влияет на позицию США по вступлению страны в НАТО
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«Сожжение и очернение религиозных текстов может быть глубоко неуважительным и вредным», — цитирует его РИА Новости.
Патель отметил, что это не влияет на позицию Вашингтона в вопросе необходимости скорейшего вступления Швеции в НАТО.
Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.