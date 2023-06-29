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Столтенберг: сожжение Корана в Стокгольме не должно мешать вступлению Швеции в НАТО

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что сожжение Корана не является противозаконным действием в Швеции, переговоры с Турцией о членстве страны в НАТО продолжатся.
Столтенберг: сожжение Корана в Стокгольме не должно мешать вступлению Швеции в НАТО
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Michael Baucher

«Эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе», — цитирует его ТАСС.

При этом Столтенберг назвал акцию сожжения Корана «свободой самовыражения».

По словам генсека, он договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что представители Анкары и Стокгольма проведут в Брюсселе встречу.

Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.

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