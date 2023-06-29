Столтенберг: сожжение Корана в Стокгольме не должно мешать вступлению Швеции в НАТО
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«Эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе», — цитирует его ТАСС.
При этом Столтенберг назвал акцию сожжения Корана «свободой самовыражения».
По словам генсека, он договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что представители Анкары и Стокгольма проведут в Брюсселе встречу.
Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.
Глава МИД Турции Хакан Фидан осудил акцию с сожжением Корана в Швеции.